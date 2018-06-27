В СМИ попали документы, подтверждающие беременность Регины Тодоренко

В распоряжении журналистов появились документы, доказывающие беременность 28-летней Регины Тодоренко

Как бы не пыталась Регина Тодоренко отрицать свое интересное положение, от правды не скрыться. Пока телеведущая делится своими фото, на которых якобы отсутствует живот и снимает видео, журналисты рассекретили документы, согласно которым Тодоренко уже перешагнула первый триместр беременности.

Согласно документам портала Super.ru 16 мая Регина заказывала специальный массаж для беременных в Санкт-Петербурге. Целью процедуры является релаксация будущей мамы. А отличается этот массаж тем, что будущей маме подкладывается специальная подушка для живота.

Стоит отметить, что Регина не первая звезда, скрывающая свою беременность. Ранее Ханна, Светлана Лобода и Нюша также до последнего не обнародовали интересное положение. При этом Нюша также публиковала фото в бикини, но внимательные поклонники видели следы ретуши в области живота.

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Фото: Instagram