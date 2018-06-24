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5 вечных трендов, которые никогда не выйдут из моды
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5 вечных трендов, которые никогда не выйдут из моды 

SNCmedia.ru 1 час назад
Двубортный жакет
Классика — есть классика, а двубортный жакет с крупными пуговицами или в клетку прочно прописался среди главных фаворитов нашего гардероба. И уходить никуда не собирается.
Белые кроссовки
Пусть дизайнеры и выпускают мегапопулярные модели «уродливых» кроссовок, за которыми мы готовы стоять в многочасовой (если не в многодневной) очереди, но классические белые кроссовки и кеды просто незаменимы.
Голубые джинсы
Конечно, без Levi's 501 нельзя представить современную моду. Ну, относительно современную, ведь эти джинсы люди носят с 1873 года.
Тренч
В такую жару ни о какой верхней одежде говорить не хочется, но во всех магазинах сейчас большие скидки, поэтому можно ухватить крутую модель за смешные деньги.
Белая рубашка
Еще один постоянный обитатель нашего шкафа — белая рубашка свободного кроя. Она всегда отлично смотрится с любым самым сумасшедшим трендом. А если не знаете, что надеть, то просто комбинируйте такую рубашку, джинсы, мюли или шлепанцы с мехом и крутую плетеную сумку. Самый быстрый модный лук готов!
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