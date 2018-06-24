5 вечных трендов, которые никогда не выйдут из моды

Двубортный жакет

Классика — есть классика, а двубортный жакет с крупными пуговицами или в клетку прочно прописался среди главных фаворитов нашего гардероба. И уходить никуда не собирается.

Белые кроссовки

Пусть дизайнеры и выпускают мегапопулярные модели «уродливых» кроссовок, за которыми мы готовы стоять в многочасовой (если не в многодневной) очереди, но классические белые кроссовки и кеды просто незаменимы.

Голубые джинсы

Конечно, без Levi's 501 нельзя представить современную моду. Ну, относительно современную, ведь эти джинсы люди носят с 1873 года.

Тренч

В такую жару ни о какой верхней одежде говорить не хочется, но во всех магазинах сейчас большие скидки, поэтому можно ухватить крутую модель за смешные деньги.

Белая рубашка

Еще один постоянный обитатель нашего шкафа — белая рубашка свободного кроя. Она всегда отлично смотрится с любым самым сумасшедшим трендом. А если не знаете, что надеть, то просто комбинируйте такую рубашку, джинсы, мюли или шлепанцы с мехом и крутую плетеную сумку. Самый быстрый модный лук готов!