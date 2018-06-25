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Как Виктория Бекхэм пошутила над сыном Бруклином в Instagram?
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Как Виктория Бекхэм пошутила над сыном Бруклином в Instagram? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Сейчас у Бекхэмов очень насыщенная жизнь: Виктория (44) посещает все модные показы в Париже, а Бруклина (19) чуть ли не каждый день замечают с новой девушкой.
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Но для семьи всегда время найдется! В субботу Бруклин составил компанию маме и пришёл вместе с ней на показ Dior. Правда, сил провести следующий день с мамой уже не хватило: в воскресенье он уснул в поезде.
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Виктория выставила фото со спящим сыном в Instagram и написала: «Проводим время с семьёй»! А через несколько часов она выставила другое фото, опять же со спящим Бруклином, подписав: «Я должна это воспринимать на свой личный счёт?».
Кажется, Бруклин переутомился от коротких интрижек!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-viktoriya-bekhem-poshutila-nad-synom-bruklinom-v-instagram/
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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