Новый выход Виктории и Бруклина Бекхэм в Париже

На днях Виктория Бекхэм (44) прилетела в Париж на показ Кима Джонса (38) для Dior. Компанию дизайнеру в поездке решил составить ее старший сын Бруклин (19).

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Звезды, кстати, используют свободное время с пользой. Они уже успели походить по ресторанам и прогуляться по городу. А вчера папарацци подловили Вики и Бруклина на выходе из отеля: Бекхэмы спешили на ужин Dior после показа. Для выхода дизайнер выбрала белую рубашку, брюки клеш, шпильки Alaïa и темные очки Celine.

https://www.youtube.com/watch?v=Bq9vId0br7E

Фото смотри здесь.

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