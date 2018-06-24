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Новый выход Виктории и Бруклина Бекхэм в Париже
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Новый выход Виктории и Бруклина Бекхэм в Париже 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
На днях Виктория Бекхэм (44) прилетела в Париж на показ Кима Джонса (38) для Dior. Компанию дизайнеру в поездке решил составить ее старший сын Бруклин (19).
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Звезды, кстати, используют свободное время с пользой. Они уже успели походить по ресторанам и прогуляться по городу. А вчера папарацци подловили Вики и Бруклина на выходе из отеля: Бекхэмы спешили на ужин Dior после показа. Для выхода дизайнер выбрала белую рубашку, брюки клеш, шпильки Alaïa и темные очки Celine.
https://www.youtube.com/watch?v=Bq9vId0br7E
Фото смотри здесь.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-vyhod-viktorii-i-bruklina-bekhem-v-parizhe/
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