У какой женщины гостил Дэвид Бекхэм? Спойлер: не у Виктории!

Пока Виктория Бекхэм (44) вовсю трудится в индустрии моды и посещает показы в Париже, Дэвид (43) побывал на приеме у королевы Елизаветы (92) в Букингемском дворце!

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Вчера прошла церемония вручения наград Young Leaders Awards, на которой вместе появились Меган и Гарри! А вот Бекхэм явился на приём без пары. В Сети сразу стали гадать, что могло произойти: «Я уверена, что они просто поругались»; «Странно, что он не взял Викторию с собой. Может, все-таки они разводятся?».

Кстати, после приема Дэвид отправился отмечать день рождения его мамы! 69-летие мамы футболиста Сандры прошло в одном из лондонских ресторанов. Вместе с Дэвидом поздравить свою бабушку приехали и двое его сыновей — Бруклин (19) и Круз (13).

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Но вопрос остаётся все тот же: почему на обоих мероприятиях с ним не было Виктории? Неужели слухи о проблемах в этой паре — правда?

Напомним, в последнее время в зарубежных СМИ все чаще стала появляться информация о разводе Виктории и Дэвида. Теории были всякие: сначала обвиняли во всем любовниц Дэвида, потом говорили, что чувства прошли, а где-то и вовсе писали, что Дэвид давно живет отдельно от семьи. Представитель Виктории опроверг все слухи: «Фальшивые новости распространяются в социальных сетях. Изданиям, которые решили опубликовать такой мусор, должно быть стыдно».

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