За закрытыми дверями Северной Кореи: ретро-открытки 70-80-х годов

1978 год Северная Корея (КНДР), вероятно, одна из самых уникальных стран на Земле, в основном потому, что мы так мало знаем о ней. Ведь мы знаем только то, что нам хотят показать.

Кристофер Грейпер (Christopher Graper) работал в одной из немногих туристических компаний в мире, которая организует туры в эту страну (Koryo tours). За время работы в качестве гида он собрал коллекцию артефактов из ушедшей эпохи Северной Кореи, когда практически ни одному иностранцу не разрешался въезд на территорию этой страны, за исключением коммунистических союзников. Эта коллекция представляет собой сборник ретро-изображений в виде открыток и туристических брошюр, отражающих уникальные, а может где-то и приукрашенные, социальные и политические повествования.

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