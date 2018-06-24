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За закрытыми дверями Северной Кореи: ретро-открытки 70-80-х годов
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За закрытыми дверями Северной Кореи: ретро-открытки 70-80-х годов 

Zagge.ru 50 минут назад
1978 год  Северная Корея (КНДР), вероятно, одна из самых уникальных стран на Земле, в основном потому, что мы так мало знаем о ней. Ведь мы знаем только то, что нам хотят показать.
Кристофер Грейпер (Christopher Graper) работал в одной из немногих туристических компаний в мире, которая организует туры в эту страну (Koryo tours). За время работы в качестве гида он собрал коллекцию артефактов из ушедшей эпохи Северной Кореи, когда практически ни одному иностранцу не разрешался въезд на территорию этой страны, за исключением коммунистических союзников. Эта коллекция представляет собой сборник ретро-изображений в виде открыток и туристических брошюр, отражающих уникальные, а может где-то и приукрашенные, социальные и политические повествования.
1988 год  1983 год  1983 год  1973 год  1983 год  1980-е  1978 год  1981 год  1978 год  1981 год  1982 год  1981 год  1988 год  1983 год  1976 год  1984 год  1976 год  1988 год  1988 год
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