Наоми Кэмпбелл перекосило на показе Диор

Внешности 48-летней иконы мира моды может позавидовать любая 20-летняя. Несмотря на «преклонный» для модельного бизнеса возраст, она не спешит покидать подиум: на Неделе мужской моды, которая проходит в Париже, она участвовала в показе Louis Vuitton (кстати, вместе с Моникой Белуччи ).

А вот на демонстрацию новой коллекции Dior Наоми пришла в качестве гостьи. И поразила присутствующих своим странным видом. Казалось, будто модель резко постарела или, как минимум, сделала неудачную пластику. Черты ее идеального лица словно заострились и, к тому же, стали ассиметричными.

Возможно, во всем виноват неудачный контуринг. Ведь многие звезды из-за ошибок визажиста на светских раутах выглядели старше, чем на самом деле. Вспомним коллегу Кэмпбелл, Хайди Клум . Признанная красавица появилась на вечеринке в Голливуде в очень неудачном образе. Из-за неудачного мейк-апа она стала похожа то ли на персонажа из фильма ужасов, то ли на не слишком симпатичного инопланетянина.

А может быть, Наоми была просто в плохом настроении? И даже компания в лице Ленни Кравица и Кейт Мосс , с которыми модель сидела в первом ряду на шоу, не смогла это исправить?

Как бы то ни было, этим же вечером, после мероприятия, Наоми выглядела уже не в пример лучше. Да и на прочим показах модной Недели она была настоящей звездой.

Тем более, напомним, сейчас суперзвезда влюблена и счастлива. Она встречается с 35-летним рэпером Спектой. Этой весной парочка даже сфотографировалась вместе топлес для обложки глянца.

Настоящее имя бойфренда Наоми — Джозеф Аденуга-младший. С одной из самых известных супермоделей современности он встречается уже несколько месяцев. В одном из своих интервью он признался, что Наоми Кэмпбелл была его «любимой иконой стиля» с незапамятных времен, а влюбился он в нее, когда впервые увидел на обложке Vogue. Да и как в такую не влюбиться? Мы собрали самые стильные фото Наоми с начала этого лета. И они подтверждают: к ее ногам может упасть любой мужчина!

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