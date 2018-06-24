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Виктория Бекхэм, Наталья Водянова, Роберт Паттинсон, Белла Хадид и другие звезды на показе Dior в Париже
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Виктория Бекхэм, Наталья Водянова, Роберт Паттинсон, Белла Хадид и другие звезды на показе Dior в Париже 

Карельские вести 38 минут назад
Фото: Карельские вести
Виктория Бекхэм, Кейт Мосс и Ленни Кравиц Бывший дизайнер Louis Vuitton (именно он был ответственен за коллаборацию марки с Supreme) 38-летний Ким Джонс представил свою первую коллекцию, которую он разработал специально для Dior Homme. Нет сомнений в том, что это событие вошло в историю современной моды. Показ прошел при полном аншлаге в Париже — в первом ряду сидели только самые авторитетные персоны в индустрии и знаменитости. На шоу были замечены Виктория Бекхэм, Ленни Кравиц, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Наталья Водянова с Антуаном Арно и многие другие. Бекхем, стоит отметить, была без своего мужа Дэвида, но как раз он стал одним из первых, кто вышел в свет в костюме от Кима Джонса, сделанного уже после вступления дизайнера на должность креативного директора Dior Homme. Английский футболист в элегантном фраке посетил свадьбу принца Гарри и Меган Маркл.
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм и Кейт Мосс
Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс
Наоми Кэмпбелл
Кейт Мосс
Антуан Арно и Наталья Водянова
Наталья Водянова
Роберт Паттинсон
Рита Ора
Ленни Кравиц и Наоми Кэмпбелл
Гвендолин Кристи
Гвендолин Кристи
Белла Хадид
Белла Хадид
Айрис Лоу  Айрис Лоу
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