Дочь Стриженовой явилась на школьный выпускной без бюстгалтера

Младшая дочь Екатерины Стриженовой закончила в этом году 11-й класс. Девушка тщательно готовилась к выпускному и задолго до назначенной даты продумала свой наряд, чтобы быть «королевой бала». В создании образа девушке помогли стилисты и визажисты. Небезучастной оказалось и мама. Кадры подготовки к празднику выпускница выложила в Instagram.

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae)

23 Июн 2018 в 5:15 PDT Саше создали образ принцессы, который поразил многих пользователей сети.

— Девочка из сказки!

— Вы прелесть!

— Настоящая Золушка! В добрый путь?! — прокомментировали они снимки с выпускного.

Подписчики Стриженовой-младшей не упустили из виду ни одной детали ее наряда. Особенно их поразил изящный вырез сзади платья, полностью оголивший спину выпускницы. Находчивые комментаторы не заметили бретелей от бюстгальтера и пришли к выводу, что девушка решила вступить во «взрослую жизнь» в по-настоящему «взрослом платье».

Ранее Пятый канал рассказывал, что младшая дочь Екатерины Стриженовой стала крестной мамой.