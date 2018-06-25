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Дочь Стриженовой явилась на школьный выпускной без бюстгалтера
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Дочь Стриженовой явилась на школьный выпускной без бюстгалтера 

Пятый канал 44 минуты назад
Фото: Пятый канал
Младшая дочь Екатерины Стриженовой закончила в этом году 11-й класс. Девушка тщательно готовилась к выпускному и задолго до назначенной даты продумала свой наряд, чтобы быть «королевой бала». В создании образа девушке помогли стилисты и визажисты. Небезучастной оказалось и мама. Кадры подготовки к празднику выпускница выложила в Instagram.
Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae)
23 Июн 2018 в 5:15 PDT  Саше создали образ принцессы, который поразил многих пользователей сети.
— Девочка из сказки!
— Вы прелесть!
— Настоящая Золушка! В добрый путь?! — прокомментировали они снимки с выпускного.
Подписчики Стриженовой-младшей не упустили из виду ни одной детали ее наряда. Особенно их поразил изящный вырез сзади платья, полностью оголивший спину выпускницы. Находчивые комментаторы не заметили бретелей от бюстгальтера и пришли к выводу, что девушка решила вступить во «взрослую жизнь» в по-настоящему «взрослом платье».
Ранее Пятый канал рассказывал, что младшая дочь Екатерины Стриженовой стала крестной мамой.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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