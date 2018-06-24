«Принцесса!» 17-летняя Саша Стриженова покорила фолловеров образом для выпускного бала

Младшая дочь Александра и Екатерины Стриженовый окончила школу и выглядела на выпускном балу как настоящая принцесса.

Фото перед выпускным Саша Стриженова опубликовала в Instagram. На снимке она позирует в нежном платье оттенка слоновой кости с кружевным верхом и открытой спиной. Завершают образ романтичная прическа и серебристые туфли на каблуках.

Фолловеры пришли в восторг от наряда Александры и образа в целом. «Принцесса!», «Конфетка», «Отличный образ! », «Очень красивая и элегантная!», «Какое прекрасное платье », «Красоточка», «Красотка до невозможности!», «Платье просто космос», «Куколка!», «Очень красивая», «Чудесное платье», «Красавица! Настоящая выпускница, очаровательная и нежная», «Платье шик», «Красавица нереальная», «Очень красивое и нежное платье», «Самая роскошная», — пишут в комментариях.

А как тебе платье Александры?

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Фото:Instagram