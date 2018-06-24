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Кайя Гербер с мешками под глазами и морщинками
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Кайя Гербер с мешками под глазами и морщинками 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Модель поразила своим внешним видом.
16-летняя дочь модели Синди Кроуфорд Кайя Гербер со скоростью геометрической прогрессии покоряет мировые подиумы. На своем дебютном показе она ворвалась в fashion-индустрию, словно ураган. Девушка любыми способами старается на себя обратить внимание: то придет на мероприятие в пижаме, из-под которой торчат черные колготки, то похвастается своей худобой в красном боди. Видимо, Гербер пытается подражать своей известной маме, которая по молодости любила купальники в стиле «Спасателей Малибу».
Также страничка Кайи в Instagram всегда полна комментариев. Видимо, в силу еще юного возраста она не совсем понимает, что пишет. Многие подписчики смеются над ее постами, мол, Гербер очень быстро успела вжиться в роль супермодели и подхватила звездную болезнь.
Фолловеры успели заметить, что девушка слишком фанатично относится к своему внешнему виду и уж очень худая для модели. Папарации на одном из показов разглядели, что с Кайей что-то не то: она выглядит очень изможденной и усталой. Даже косметика не смогла скрыть ее синяки под глазами. На этот раз юная модель выложила фото в своем микроблоге, подтверждающее ее нездоровый вид.
Синди Кроуфорд была обеспокоена тем, что ее дочь хотела стать моделью. Звездная мама отговаривала девушку как могла, зная закулисье fasion-бизнеса и то, что надо будет постоянно соответствовать коллегам по цеху.
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