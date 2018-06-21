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Королева Испании встретилась с Меланией Трамп в платье, которое
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Королева Испании встретилась с Меланией Трамп в платье, которое 

WDay.ru 21 июня 2018
Фото: WDay.ru
Модный казус или специальный ход? В сети обсуждают одинаковые платья монаршей особы и первой леди США.
Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания приняли в Белом доме высокопоставленных гостей — короля и королеву Испании Филиппа VI и Летицию. Дружеская встреча состоялась во время пятидневного тура европейских монархов по Америке в рамках празднования 300-летия городов, которые были основаны испанскими колонизаторами. Фотографии с мероприятия уже появились в сети и… наделали много шума. Все сравнивали наряды первой леди и королевы.
Дональд Трамп, король Филипп VI, Мелания Трамп и королева Летиция, июнь 2018 года
Дональд Трамп, король Филипп VI, Мелания Трамп и королева Летиция, июнь 2018 года
Мелания Трамп и королева Летиция
И Мелания, и Летиция, как всегда, выглядели превосходно. И несмотря на то, что обе выбрали платья-миди с поясом на талии и туфли-лодочки, образы у них получились совершенно разными. Супруга Трампа предпочла романтичный наряд с цветочным принтом Valentino, а жена коороля Филиппа VI — лаконичное платье-футляр Michael Kors. И если к стилю первой придраться было невозможно, то образ Летиции вызвал немало шума.
Оказывается, королева Испании выбрала наряд, в котором первая леди Америки появлялась на публике годом ранее. Только платье у Мелании тогда было не розовое, как у Летиции, а голубое. Обыграла его жена Дональда Трампа тоже по-другому: она носила наряд без пояса и не с однотонными туфлями, а разноцветными.
Мелания Трамп, июнь 2017 года
Мелания Трамп и первая леди Панамы, июнь 2017 года
Мелания и Дональд Трамп, июнь 2017 года
Кстати, и Мелания Трамп, и королева Летиция в настоящее время являются самыми стильными женщинами в мире. Их образы всегда продуманы до мелочей, а одежду и обувь, которые они носят, тут же раскупают в бутиках.
Принять участие в опросе «Чей образ в платье Michael Kors вам нравится больше? » в полной версии материала на сайте Woman's Day  Какими будут Джоли, Бейонсе и еще 30 звезд в старости
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