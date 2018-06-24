Астраханский сапожник шьет дизайнерскую обувь из кожи рыб

Ильдар Фахретдинов из Астрахани занимается ремонтом обуви и изготовлением ключей. Арендует небольшое помещение на окраине города. Три года назад Ильдар стал шить обувь из рыбьей кожи на заказ — не ради денег, а для души.

— Я вообще человек творческий, сочиняю музыку, захотелось поработать с необычным материалом, — объясняет он.

Технологией выделки рыбьей кожи с ним поделился житель Петербурга, который шить из нее не умеет. Ильдар отблагодарил его необычными ботинками. Материал Ильдар выбирает на рыбном базаре. Говорит, важно, чтобы оба «будущих ботинка» плавали в одной реке, были одной породы и примерно одного возраста.

— У щуки трехлетней и годовалой чешуйки разной величины, — объясняет он. — На обуви это будет заметно.

Чем рыбина больше, тем лучше: удобнее шить из большого лоскута. Процесс выделки кожи занимает две недели. Еще 25 часов Ильдару нужно, чтобы сшить туфли. Он занимается этим в свободное от основной работы время, когда есть вдохновение. Сначала обмеряет ногу клиента, потом ему изготавливают на местной фабрике колодки и примерочный экземпляр из искусственной кожи.

Тонкостей много. Например, кожу нужно красить, а краска по-разному ложится на чешую. Недавно клиентка заказала туфельки красного цвета, а получились они малинового. Девушка, впрочем, не расстроилась. «Рыбьи» туфли удобные, в них хорошо дышит нога. Главный минус обувки — боится воды.

// фото: Мария Шатская

Сам Фахретдинов — сапожник, у которого проблем с обувью нет. У него несколько пар туфель из кожи астраханских рыб, есть легчайшие из кожи змеи и парусины. В месяц он делает буквально пару экземпляров — заказывают состоятельные клиенты «на выход». Подобную обувь делают только в Германии за 1,5 тысячи евро.

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