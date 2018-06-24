Hot! Новые фотографии Кендалл Дженнер в купальнике 

Кендалл (22) по праву можно назвать одной из самых скромных сестер клана Кардашьян –Дженнер. Она почти всегда просто одета, часто ходит без макияжа, личную жизнь напоказ не выставляет.
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Но одно Кенни просто обожает делать — выкладывать свои откровенные фото. Так, вчера модель в Instagram поделилась несколькими кадрами в ярком купальнике бренда Kendall And Kylie Swim. К лету Дженнер подготовилась отлично!
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/hot-novye-fotografii-kendall-dzhenner-v-kupalnike/