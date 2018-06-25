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Кендалл Дженнер показала гигантскую попу и нулевую грудь
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Кендалл Дженнер показала гигантскую попу и нулевую грудь 

WDay.ru 26 минут назад
Фото: WDay.ru
Модель испортила свою фигуру купальником собственной марки.
Даже те, кто работают в мире моды и выпускают одежду под своим брендом, не застрахованы от провала. Кендалл Дженнер эту простую истину подтвердила собственным примером. Казалось бы, как в 22 года, когда ты к тому же модель, можно взять и испортить себя одеждой? Но можно и Кендалл тому доказательство. Девушка хотела похвастаться фотографией в купальнике и прорекламировать их с сестрой марку KENDALL + KYLIE, но вместо этого читает многочисленные вопросы от поклонников на тему, куда исчезла ее грудь.
Купальники, которые выпускают сестры, отличаются тем, что акцентируют внимание на формах. В таких не спрячешь что-то лишнее, не скорректируешь недостатки. Изъянов у фигуры Кендалл нет, ей, пожалуй, больше всех повезло в семействе Кардашян, ведь у нее высокий в 179 сантиметров рост, весьма худощавое телосложение, но при этом пышные бедра. Однако девушка прокололась, выбрав для фотосессии купальник с бандо без чашек-уплотнителей и с высокими плавками.
Кендалл выложила снимок в этом наряде в сеть, но вместо восхищения вызвала смех у аудитории. За счет посадки плавок, бедра звезды кажутся огромными, а лиф без уплотнителя превратил ее грудь в совершенно плоскую и никто из подписчиков модели не проходит мимо фото, чтобы не ткнуть пальцем в нулевой бюст и гигантскую попу. При этом фолловеры отмечают, что на сайте сестер тот же купальник отлично смотрится на фотомодели, а все потому что она — обладательница менее выдающихся ягодиц и более пышной груди. И как звезде удалось преподнести себя не выгодно в одежде собственного бренда? Себя испортила и своей марке, кстати, не дешевой, купальник от сестричек обойдется в 9000-10000 рублей, сделала антирекламу.
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