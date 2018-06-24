Эксперт рассказал, почему вредно носить каблуки

Любимое украшение женской ножки — туфли на каблуке. Но часто они доставляют дискомфорт. «ВМ» поговорила с ортопедом Владимиром Цукановым о том, чем на самом деле опасен высокий каблук.

В первую очередь, все зависит от механического типажа стопы.

— Кто-то ходит на каблуках всю жизнь и прекрасно себя чувствует, а кто-то уже через час изнывает об боли, — говорит эксперт.

Когда мы переходим на высокий каблук, то радикально изменяем тип амортизации стопы. Чем выше мы поднимаем пятку и больше даем нагрузку на передний отдел стопы, тем выше вероятность того, что связочный аппарат и мышцы придут в состояние дисбаланса.

— Это может привести к увеличению продольного и поперечного плоскостопия, — добавляет Цуканов. — Потому что возникает так называемая нефизиологическая нагрузка.

По словам эксперта, женщины, которые постоянно носят высокий каблук, более подвержены негативным последствиям. Если же делать это нечасто, то и вероятность повреждений ноги значительно снижается.

Специальные стельки, которые часто рекламируют по телевизору и в интернете, не принесут никакой пользы вашим ногам.

— Они, конечно, облегчат ходьбу, но представьте, что вашу здоровую руку на несколько недель положат в гипс — что с ней станет? Начнут атрофироваться мышцы, — говорит ортопед. — Также и со стопой: стелька уменьшает нагрузку, при этом мышцы на ногах не работают должным образом.

Владимир Цуканов отметил, что использовать стельки можно, когда вам предстоят сильные нагрузки. Но увлекаться этим способом не стоит.

Особенный вред каблуки могут нанести во время беременности. Вес женщины увеличивается, а значит, растут и нагрузки на организм, в том числе ноги. Не зря женщинам в особом положении рекомендуют удобную обувь. Так что назойливые наставления бабушек о вреде каблуков для беременных — вовсе не миф.

Кстати, говорят, что детям небольшой каблучок может быть даже полезен. По словам ортопеда, к этому вопросу нужно подходить очень внимательно.

— Прежде чем покупать обувь, посоветуйтесь со специалистом, чтобы подобрать ребенку именно то, что ему нужно, — советует Цуканов.

Если уж подходить к этому вопросу с точки зрения моды, то в последнее время каблуки не так уж их популярны. Женщины все чаще выбирают балетки, кроссовки или кеды. Туфли на высоком каблуке помимо мозолей еще и могут травмоопасны. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл недавно чуть не упала на одном из мероприятий. Да и сколько известно случаев, когда модели, идя по подиуму, не могли удержать равновесие. А ведь их профессионально учат ходить!

Так что лучше крепко подумать перед тем, как надеть каблуки.