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Что такое concept store?
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Что такое concept store? 

Я Покупаю 40 минут назад
Фото: Я Покупаю
История этого формата началась в 90-х годах XX века, когда в Милане открылся концептуальный бутик бренда одежды Corso Como. В едином стиле в concept store были объединены дизайнерская одежда и аксессуары, ресторан и бар, арт-галерея и книжный салон, тут же проходили презентации и выставки, музыкальные премьеры и лектории.
К концу 90-х тренд окончательно сформировался и стал очень популярным. Мультибрендовые магазины таким образом увлекали посетителей в свой мир, предлагали определенный стиль жизни, продвигали идеи. А заодно выставляли лимитированные коллекции, штучные вещи (одежду, обувь, аксессуары, интерьерные украшения, нишевый парфюм, книги, сувениры, текстиль), которые можно было купить здесь же, не тратя время на подбор и многолетнее коллекционирование.
Сегодня концепт-сторами обзавелись все крупные бренды. Это способ разделить ценности, мировоззрение, поделиться вдохновением и атмосферой, а главное — сформировать контекст для разнообразных товаров и услуг, объединенных определенной идеей, расширить горизонты и изменить шаблон потребительского поведения.
В отличие от поп-ап стора (pop up store), который всплывает в самых неожиданных местах, concept store находится в определенном месте, но вот коллекции в нем меняются достаточно часто.
Самые знаменитые концепт сторы: Elio Fiorucci, Colette, Quartier 206, Moss, Om, LEFORM.
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