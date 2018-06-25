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Фото: Кристен Стюарт и ее девушка Стелла Максвелл на романтическом отдыхе в Италии
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Фото: Кристен Стюарт и ее девушка Стелла Максвелл на романтическом отдыхе в Италии 

Попкорн News 51 минуту назад
Фото: Попкорн News
Кристен Стюарт и Стелла Максвелл вопреки всем слухам продолжают всем своим видом демонстрировать, что в этой паре отношения крепки как никогда — девушки всюду появляются вместе, а на днях улетели в Италию, чтобы посвятить несколько дней романтическому отдыху.
Конечно, на самом деле визит в Италию был попыткой совместить отдых с работой — Стелла Максвелл направилась в Италию, чтобы принять участие в показе Versace в рамках Недели мужской моды в Милане. Ну а Кристен улетела с ней за компанию, чтобы поддержать свою девушку и понаблюдать за показом из первых рядов.
попкорнnews
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