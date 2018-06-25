Fashion exclusive: 5 причин, почему рисунки на вещах — это модно и оригинально

Даже если ты купишь эксклюзивное платье у самого именитого кутюрье, это еще не говорит о том, что такого наряда не будет больше ни у кого. Почувствовать себя настоящей повелительницей модных трендов и роскоши помогут…. уникальные рисунки на вещах! Да-да, именно такое простое, но очень свежее и невероятно стильное решение быть не как все уже давно используют многие российские дизайнеры.

Почему крутые рисунки на вещах — это модно и оригинально, рассказывает создатель бренда эксклюзивных кожаных изделий с ручной росписью Anna Liber дизайнер Анна Либер.

Ручная роспись на вещах — это потрясающая возможность воплотить свою собственную идею, даже самую невероятную! Ты смело можешь изобразить черепах на сумочке или выразить свое «ромашковое» настроение на любимой футболке — никто и ничто тебя не ограничивает. Обрати внимание, что создавать модные тренды будет не дизайнер, а именно ты. Самое время проявить свою фантазию! Ты можешь отталкиваться не от модных тенденций этого сезона, а от своего настроения и желаний. И это реально круто!

На каждое изделие наносится уникальный рисунок, который больше нигде не повторяется. Даже если кто-то захочет скопировать твой дизайн, то абсолютно точно повторить его не удастся. Например, нанеси свой детский рисунок на майку, перенеси придуманный тобой принт на кепку или раскрась белое платье в твои любимые цвета.

Для создания ограниченного количества экземпляров одежды обычно используют только качественные американские краски. В итоге цвет будет сохраняться гораздо дольше, нежели обычный печатный принт, используемый в массовом производстве. Тебе и твоей сумочке, к примеру, не будут страшны ни дождь, ни яркое солнце, ни сильный мороз. Рисунок держится очень долго, поэтому стильный аксессуар сможет пережить множество модных сезонов и подчеркивать твою неповторимость долгое время. Более того, ручная роспись на одежде не выцветает со временем, не портится из-за частых стирок и не выгорает на солнце.

Рисунок с настоящими красками, где художник прорисовывает каждую деталь, заряжает своей энергией всех окружающих! От твоей сумочки, летнего платья и шляпки будет веять жизнью, хорошим настроением и, конечно же, уникальностью. Даже самые знаменитые дизайнеры не могут добиться такого эффекта, поскольку изготавливают свои изделия в массовом производстве. Специальные акварельные эффекты и точечные мазки подчеркнут эксклюзивность наряда, показывая твой утонченный и неординарный вкус.

Создавать свою собственную моду, не смотря на других, делать то, что нравится именно тебе, демонстрировать свой собственный вкус — разве это не модно? Девушка, одежда которой расписана вручную, абсолютно уникальна. Она притягивает к себе взгляды мужчин, она настоящая, искренняя и смелая. С ней хочется общаться, ею хочется восторгаться, ей хочется подражать! Ты можешь продемонстрировать окружающим то, что ты сама создаешь моду и разбираешься в ее веяниях не хуже именитого кутюрье.

Модные тренды меняются каждый год. Что-то повторяется, появляется что-то новое. У тебя есть два варианта, которые помогут тебе находиться постоянно «на стиле». Либо ты можешь не вылезать из модных журналов и бутиков, постоянно примеряя на себя самую стильную одежду и аксессуары. Либо ты сама создаешь моду и стиль, которые будут актуальны всегда и везде. Прояви свою фантазию и характер, создай что-то поистине уникальное, а главное — вызови зависть у женщин и восхищение у мужчин. Удиви друзей яркой и стильной одеждой, которую ты создала сама, учитывая только свои желания и предпочтения. Будь особенной!

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!

Фото: пресс-служба