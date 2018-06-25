В моду вошли русские сказочные бренды

— Народ у нас с фантазией, в ход идут самые разные обозначения: и на кириллице, и на латинице. Пока что товарных знаков и брендов больше на кириллице. Но в последние годы, если заявитель серьезный, он сразу подает на регистрацию товарный знак и на латинице, и на кириллице, — сказал он. — Чувствуется веяние русской моды — все хотят запатентовать Василису Премудрую и Елену Прекрасную. Хорошо идут герои народных сказок. Но самый большой спрос на персонажей мультфильмов. Очень распространены объемные товарные знаки — стеклянные бутылки особенной формы, мельницы для кофе или специй, объемные конфеты — шоколадные мишки или зайцы.

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