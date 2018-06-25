Битва «голых» платьев: Блэк Чайна против Алексис Скай

Таких откровенных нарядов мы еще не видели!

На церемонии вручения премии 2018 BET Awards, которая прошла в Лос-Анджелесе все внимание к себе приковали две знаменитости — эпатажная Блэк Чайна и звезда реалити-шоу Алексис Скай. Обе девушки появились на красной дорожке в таких откровенных платьях, что, кажется, они могли вовсе не одеваться.

Блэк Чайна

Алексис Скай

Блэк Чайна выбрала для светского мероприятия ультракороткий топ из крупной серебристой сетки и такую же юбку с разрезами почти до пояса. А 24-летняя Алексис Скай — полностью просвечивающее платье в похожем стиле. Правда, если у Чайны ее выдающийся бюст хотя бы немного прикрывала бахрома, то Алексис даже не позаботилась о том, чтобы оставить простор для фантазии зрителей.

Леди Гага, Да уж, сколько бы не говорили о том, что тренд на «голые» платья уже остался в прошлом, и сейчас это просто моветон, все найдутся звездные красавицы, которые не прочь сверкнуть телом на публике. Ким Кардашьян Мадонна , Ники Минаж — все они не стесняются выставлять напоказ свои формы. Да и другие знаменитые девушки порой входят в раж, соревнуясь в откровенности нарядов. Но если одни могут похвастаться красотой фигуры, то другие, к сожалению, вызывают насмешки и критику.

Например, 27-летняя Игги Азалия, конкурентка пышнотелых Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян на одно из последних мероприятий заявилась в роскошном платье с внушительным разрезом и продемонстрировала не менее внушительный… целлюлит. Наверняка Джей Ло и Ким злорадствующе хихикали за ее спиной! Бритни Спирс тоже упорно продолжает носить прозрачные мини-платья, даже не обращая внимания на то, что выглядит в них громоздко. А Мэрайю Кэри даже пара-тройка десятков лишних килограммов не заставили одеваться поскромнее. Певица то и дело отчаянно пытается втиснуть чересчур роскошные формы в гипюровые платья и кружевные боди.

Wday.ru собрал в одной фотогалерее самые нелепые «голые» образы звезд. На их фоне аутфиты Чайны и Скай кажутся просто примером для подражания. А какой из этих нарядов больше нравится вам?

Роуз Макгоун

Блеона Герети

Мадонна

Мадонна

Бритни Спирс

Бритни Спирс

Мэрайя Кери

Мэрайя Кери

Мэрайя Кери

Леди Гага

Игги Азалия

Принять участие в опросе «Чье платье вам нравится больше?» в полной версии материала на сайте Woman's Day Расплывшаяся Блэк Чайна показала себя без фотошопа

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