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Битва «голых» платьев: Блэк Чайна против Алексис Скай
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Битва «голых» платьев: Блэк Чайна против Алексис Скай 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Таких откровенных нарядов мы еще не видели!
На церемонии вручения премии 2018 BET Awards, которая прошла в Лос-Анджелесе все внимание к себе приковали две знаменитости — эпатажная Блэк Чайна и звезда реалити-шоу Алексис Скай. Обе девушки появились на красной дорожке в таких откровенных платьях, что, кажется, они могли вовсе не одеваться.
Блэк Чайна
Алексис Скай
Блэк Чайна выбрала для светского мероприятия ультракороткий топ из крупной серебристой сетки и такую же юбку с разрезами почти до пояса. А 24-летняя Алексис Скай — полностью просвечивающее платье в похожем стиле. Правда, если у Чайны ее выдающийся бюст хотя бы немного прикрывала бахрома, то Алексис даже не позаботилась о том, чтобы оставить простор для фантазии зрителей.
Да уж, сколько бы не говорили о том, что тренд на «голые» платья уже остался в прошлом, и сейчас это просто моветон, все найдутся звездные красавицы, которые не прочь сверкнуть телом на публике. Ким Кардашьян, Леди Гага, Мадонна, Ники Минаж — все они не стесняются выставлять напоказ свои формы. Да и другие знаменитые девушки порой входят в раж, соревнуясь в откровенности нарядов. Но если одни могут похвастаться красотой фигуры, то другие, к сожалению, вызывают насмешки и критику.
Например, 27-летняя Игги Азалия, конкурентка пышнотелых Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян на одно из последних мероприятий заявилась в роскошном платье с внушительным разрезом и продемонстрировала не менее внушительный… целлюлит. Наверняка Джей Ло и Ким злорадствующе хихикали за ее спиной! Бритни Спирс тоже упорно продолжает носить прозрачные мини-платья, даже не обращая внимания на то, что выглядит в них громоздко. А Мэрайю Кэри даже пара-тройка десятков лишних килограммов не заставили одеваться поскромнее. Певица то и дело отчаянно пытается втиснуть чересчур роскошные формы в гипюровые платья и кружевные боди.
Wday.ru собрал в одной фотогалерее самые нелепые «голые» образы звезд. На их фоне аутфиты Чайны и Скай кажутся просто примером для подражания. А какой из этих нарядов больше нравится вам?
Рианна
Роуз Макгоун
Роуз Макгоун
Блеона Герети
Мадонна
Мадонна
Бритни Спирс
Бритни Спирс
Мэрайя Кери
Мэрайя Кери
Мэрайя Кери
Леди Гага
Игги Азалия
Принять участие в опросе «Чье платье вам нравится больше?» в полной версии материала на сайте Woman's Day  Расплывшаяся Блэк Чайна показала себя без фотошопа
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