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Засвет дня: звезда реалити Алексис Скай показала соски под абсолютно прозрачным платьем на BET Awards
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Засвет дня: звезда реалити Алексис Скай показала соски под абсолютно прозрачным платьем на BET Awards 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
23-летняя модель и певица, звезда реалити-шоу о хип-хопе Алексис Скай откровенностью своего платья, надетого на церемонию вручения афроамериканской премии BET Awards, переплюнула даже Ким Кардашьян!
Алексис, которая впервые стала мамой в январе этого года, поспешила представить свои подтянутые прелести в серебристом платье-сетке. Мегаоткровенный наряд не скрыл ни темных сосков звезды реалити, ни трусов телесного цвета, спрытавших от посторонних глаз самое дорогое.
— подписала один из look'ов в «голом» платье в своем Instagram Алексис Скай. Кстати, она поделилась и отфотошопленным фото «без сосков», которое ей прислал один из фанатов.
По словам звезды, откорректированный вариант образа нравится ей не меньше, чем оригинальный. А как ты думаешь, стоило ли Алексис замаскировать грудь специальными стикерами?
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Фото:Instagram, Getty Images / Leon Bennett
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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