«Борюсь с собой»: Кристина Асмус рассказала о своем комплексе

Оказывается, даже у изящной актрисы Кристины Асмус есть комплексы по поводу своей внешности. Об одном из таких «пунктиков» актриса обмолвилась на днях в Инстаграме, чем очень удивила своих преданных поклонников.

30-летняя Кристина Асмус является примером для многих. Она и успешная актриса, и любящая жена шоумена Гарика Харламова , и заботливая мама дочки Насти. При этом выглядит Кристина значительно моложе своих лет, во многом ее юный вид обеспечивает стройная фигура. Красавица рассказывала своим поклонникам, что при росте 164 сантиметра она весит 45 килограммов и очень комфортно себя при этом ощущает. Звезда «Интернов» довольно часто позирует в откровенных фотосессиях, да и в картинах с ее участием нередко бывают эротические сцены. Казалось бы, стеснение — это совсем не про Кристину Асмус. Однако совсем недавно в Инстаграме актриса призналась, что стесняется носить короткие юбки и платья.

Асмус опубликовала совместное фото с подругой, актрисой Анной Хилькевич , которая находится в положении. При этом на Анне было платье выше колен, а на Кристине — почти до пола. «Красотка моя! Так шикарно выглядит, отпад просто! Я в принципе короткое стесняюсь носить, а Аня даже перед родами», — написала Асмус и позже пояснила в комментариях, что она чувствует себя в коротком некомфортно, но борется с этим комплексом. Поклонники Кристины были немало удивлены таким откровением идеальной, по их мнению, любимицы. Они попросили ее носить всякие наряды, поскольку она очень красива и стройна.

«Кристина, зря стесняетесь. Вы молодая и стройная. Успеете ещё наноситься длинных платьев в зрелом возрасте» «Уж лучше короткое, чем это платье в горошек из бабушкиного сундука» «Кристина, с вашей шикарной фигурой можно носить что угодно» «Боже, зато толстые тетки не стесняются всем свой целлюлит демонстрировать» «С вашей-то фигурой короткое не носить? А что тогда всем остальным делать?» Пока неизвестно, унаследовала ли от звездной мамы идеальную фигуру ее 4-летняя дочка Настя, однако лицом она больше похожа на папу, Гарика Харламова. Поклонники выяснили этот момент, когда Кристина опубликовала в Инстаграме долгожданный снимок лица своей наследницы.