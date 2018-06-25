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Что случилось с ароматом Gucci Bloom?
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Что случилось с ароматом Gucci Bloom? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Свежие или сладкие ноты, яркая или упаковка или минималистичная — как изменился наш любимый аромат за год?
Осенью прошлого года Модный Дом представил новинку — аромат Gucci Bloom, главная нота которого — рангунская лиана в сочетании с аккордами жасмина и индийской туберозы. Аромат получился очень женственным и цветущим — распыляя его на тело, вы будто оказываетесь в цветущем саду с ощущением безмятежного счастья. (подробнее об этом можно почитать здесь). Новый аромат Gucci Bloom Acqua di Fiori создан на основе оригинальной композиции, но в нем явно ощущаются свежие аккорды, которые дарят жизнерадостность, нескончаемую энергию и ощущение вечной молодости.
С новым парфюмом вы по-прежнему чувствуете себя в цветочном саду, но теперь в нем есть водопад. В главных нотах чувствуется водный мотив зеленого гальбанума с тонами мускуса и спелой черной смородины.
Но знаковый аромат остается узнаваемым — в сердце звучат аккорды деликатного жасмина и рангунской лианы, которую мы впервые услышали в парфюмерии год назад в предыдущей версии аромата.
Сандаловое дерево оставляет теплый шлейф, который согреет вечерами и вернет вас с жаркие дни холодной осенью.
Упаковка по-прежнему радует глаз цветочным орнаментом, но в свежей цветовой гамме — узор из веток и листьев вишневого дерева заключен в стильную черную рамку. А флакон пудрово-розового цвета так и хочется поставить на полку.
Скорее отправляйтесь в ближайший магазин за новинкой!
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