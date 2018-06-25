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Раскрыта причина сликшом большого размера обуви Меган Маркл
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Раскрыта причина сликшом большого размера обуви Меган Маркл 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Модные эксперты раскрыли, почему герцогиня Сассекская Меган Маркл всегда надевает обувь на размер больше, чем нужно. Об этом сообщает The Sun.
Поклонники Маркл не раз замечали расстояние, равное примерно пять-десять миллиметров между задней частью туфель и ее пяткой. «Для мероприятий или красной ковровой дорожки знаменитости всегда выбирают обувь на один-два размера больше их собственного. У этого есть причина: так они избегают мозолей. Нет ничего ужаснее неудобных туфель, мы все когда-то с этим сталкивались. Когда звезды вроде Меган проводят долгое время на каблуках, их ноги распухают», — объяснила модный эксперт Гарриет Дейви (Harriet Davey).
Надевая туфли большего размера, девушки подкладывают в них небольшой кусочек ткани или вату. Когда стопа увеличивается, его вынимают, и обувь не натирает.
В июне внутри туфель Кейт Миддлтон заметили прозрачные подушечки-стикеры, наклеенные на подошвы ее ступней. По словам королевского инсайдера Виктории Арбитер, приклеенные к колготкам туфли — это часть королевского этикета. Чтобы во время ходьбы обувь на высоких каблуках не соскальзывала со ступней, женщины должны прикреплять ее к ногам таким способом.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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