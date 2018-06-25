Что Симон Порт Жакмюс рассказал о предстоящем показе

Сегодня вечером пройдет показ первой мужской коллекции Jacquemus. Как уже было известно, место проведения шоу будет близ Марселя — оттуда родом дизайнер Симон Порт Жакмюс. Коллекция получила название «Gadjo»: это римское слово обозначает человека, не принадлежащего никакой общине, а с южнофранцузского сленга переводится как «мальчик».

По словам дизайнера, мужская линия бренда будет «сильно младшим братом женской линии Jacquemus». «Я был одержим разными парнями в Марселе и тем, как модно они выглядят с их синими спортивными костюмами, синими шляпами, синими кошельками и золотыми цепями. Все очень тщательно подобрано, при этом они не подозревают, что они модные», — рассказал Жакмюс, — «Я хочу интерпретировать образы звезд спорта и работать со спортивной одеждой, адаптировав ее к ready-to-wear».

Пока мы ждем с нетерпением показа, можно почитать, за что мы любим Симона.