Jacquemus показал дебютную мужскую коллекцию — и она классная!

Симон Порт Жакмю, в феврале этого года объявивший о запуске мужской линейки, наконец, показал результаты расширения одноименного бренда. Шоу прошло на пляже близ Марселя, недалеко от места, где родился и рос дизайнер, поэтому модные редакторы и Instagram-инфлюэнсеры вели репортажи прямо с лежаков.

«Я одержим стилем марсельских парней и тем, как модно они выглядят с их синими спортивными костюмами, синими шляпами, синими кошельками и золотыми цепями. Все очень тщательно подобрано, но при этом они не подозревают, что модные», — рассказал Симон за несколько часов перед шоу. И хотя синего в его коллекции было немного (больше желтого — в широченных брюках, рубашках, галстуках и легких толстовках), в остальном все срослось: микс футболок и соломенных шляп, офисных рубашек и ультра-коротких шорт, а также джинсов и растянутых джемперов (прямо как в сентиментальных фильмах по романам Николаса Спарка) показывал, как быть классным в жару вне зависимости от того, идете вы на работу или занимаетесь серфингом.

Перед запуском мужской линейки дизайнер объяснял, что она будет «младшим братом женских коллекций Jacquemus». Так и получилось: сумки-медальоны, появишиеся на февральском показе бренда, уменьшились до микроскопических размеров и превратились в кардхолдеры. Но именно они станут главным предметом сезонной охоты хайпбистов — вместе с брендированной поясной сумкой, рубашкой с подсолнухами и белоснежной панамкой. Вот увидите. Фото: vogue.com