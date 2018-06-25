5 новых идей, как носить топ с запахом

Белые брюки

Модному топу с запахом отличную компанию составят летние широкие брюки, например, белого цвета. А вместе с мюлями и плетеной сумкой получится очень модный лук.

Джинсовая юбка

Актуальную в этом весенне-летнем сезоне джинсовую мини носим с романтичным топом с запахом. Добавляем яркие аксессуары, массивные сандалии и отправляемся отдыхать. Лето же!

Джинсы

Чтобы сделать образ с джинсами более женственным, как нельзя лучше подойдет такой укороченный топ. А если на нем будут еще и рукава-фонарики и оборки, то это настоящий win-win situation.

Юбка-карандаш

Вполне себе рабочий вариант: меняем надоевшую блузку на топ с запахом и носим его с юбкой-карандаш. Классические лодочки или босоножки на тонком ремешке идеально завершат аутфит.

Шорты

Ну, и куда летом без коротких джинсовых шортиков? Ансамбль с романтичным топом с рюшами и оборками и белыми кедами всегда выглядит отлично. Проверено!