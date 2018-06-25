Ещё
5 новых идей, как носить топ с запахом
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 новых идей, как носить топ с запахом 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Белые брюки
Модному топу с запахом отличную компанию составят летние широкие брюки, например, белого цвета. А вместе с мюлями и плетеной сумкой получится очень модный лук.
Джинсовая юбка
Актуальную в этом весенне-летнем сезоне джинсовую мини носим с романтичным топом с запахом. Добавляем яркие аксессуары, массивные сандалии и отправляемся отдыхать. Лето же!
Джинсы
Чтобы сделать образ с джинсами более женственным, как нельзя лучше подойдет такой укороченный топ. А если на нем будут еще и рукава-фонарики и оборки, то это настоящий win-win situation.
Юбка-карандаш
Вполне себе рабочий вариант: меняем надоевшую блузку на топ с запахом и носим его с юбкой-карандаш. Классические лодочки или босоножки на тонком ремешке идеально завершат аутфит.
Шорты
Ну, и куда летом без коротких джинсовых шортиков? Ансамбль с романтичным топом с рюшами и оборками и белыми кедами всегда выглядит отлично. Проверено!
SNCmedia.ru: последние новости
5 вечных трендов, которые никогда не выйдут из моды Вот это закрутили! Носим платки по последним трендам Антитренды лета 2018
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боня оголилась на футбольном матче81
Как работает красная нить на запястье38
Пугачева забыла надеть белье39
Названы «страшные» последствия отказа от курения45
Полезные привычки для рельефного живота3
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:50
Откровения жены Безрукова о браке
Звёзды Любовь
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:35
Боня оголилась на футбольном матче
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
Пугачева забыла надеть белье
Звёзды
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение