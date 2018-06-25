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Новая жертва: после Селены Гомес Стефано Габбана переключился на Ариану Гранде
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Новая жертва: после Селены Гомес Стефано Габбана переключился на Ариану Гранде 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Атаки всемирно известного дизайнера Стефано Габбана (55) в Сети продолжаются! После того, как он назвал Селену Гомес (25) «уродиной» в Instagram, Стефано решил взяться за Ариану Гранде (24). Дизайнер прошёлся по фан-страницам певицы и везде в комментариях оставил эмодзи …какашки. И мы не шутим.
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Не знаем, чем ему так не угодила Ариана, но выходки дизайнера обернулись неприятностями для его бренда Dolce & Gabbana. Многие стилисты уже успели объявить о завершении сотрудничества с итальянским модным домом. Так, стилист Карла Уэлч, которая работает с Джастином Бибером, певицей Лорд, Пинк и Селеной Гомес, заявила, что перестала предлагать клиентам наряды бренда после этой ситуации.
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А стилист Джейсон Болден, сотрудничающий с актрисами Тараджи Хенсон, Габриэль Юнион и другими, отметил, что Стефано Габбана после его выходок больше не популярен среди его звездных клиентов.
Интересно, ослабит ли это тягу Стефано унижать певиц в Instagram? Если нет, то кто будет новой жертвой?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novaya-zhertva-posle-seleny-gomes-stefano-gabbana-pereklyuchilsya-na-arianu-grande/
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