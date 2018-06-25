Роскошная Ирина Шейк снова беременна?

Супермодель Ирина Шейк , как и всегда, произвела фурор своим очередным появлением на публике в английском Рединге. На открытии шоурума итальянского бренда Porcelanosa в элегантном розовом платье она затмила всех и вся — про дорогущую керамическую плитку, ради продаж которой все якобы и собрались, позабыли напрочь.

Однако, поклонники и подписчики Ирины оказались на редкость внимательными и проницательными. Они заметили — кое-что в образе модели изменилось. То ли дело в сияющем счастливом виде, то ли в едва округлившемся животе, но многочисленные предположения о беременности посыпались тут же.

Некоторые пользователи написали в комментариях к фото в Instagram, что буквально «чувствуют», что Ирина ждет малыша, другие заявляли, что она уже выглядит несомненно беременной. Что ж, скоро узнаем, ошиблись они или нет.

Ранее Пятый канал публиковал шокировавшее юзеров сети фото Ирины Шейк в новом странном образе.