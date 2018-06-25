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Какие украшения с жемчугом носить этим летом
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Какие украшения с жемчугом носить этим летом 

Sunmag 24 минуты назад
Фото: Sunmag
Ирина Щапова, журналист, феминистка и неугомонный шопоголик
От жемчуга устать невозможно, если вы, конечно, не эксплуатируете его исключительно в одном стиле. Да и даже если и эксплуатируете, все равно классика никогда не приедается так быстро, как любые модные новшества. Жемчуг каким-то образом умудряется каждый год разительно «молодеть» на фоне конкурентов. В подтверждение тому обилие украшений с жемчугом, которые могли бы носить и ваша 90-летняя бабушка, и младшая сестра-школьница. Возрастные границы и стереотипы — это уж точно не про жемчуг, и, вероятно, по этой причине его все еще так любит Карл Лагерфельд. Какие бы нежные отношения ни сложились у вас с жемчугом, мы предлагаем вам что-то вроде летнего романа с жемчугом — с украшениями, которые идеально подходят для открытых платьев и жаркой погоды.
Украшение для волос с жемчугом
Если зимой вы не парились над идеальной укладкой каждый день, то летом вам еще меньше захочется делать идеальные кудряшки в течение часа. Тогда запаситесь заранее аксессуарами для волос, они за секунду превратят самую обычную прическу в романтичную или праздничную.
Украшение для волос SL, жемчуг, ювелирные кристаллы (заказать)
Браслет с жемчугом
В этом браслете собрались все оттенки песочного пляжа и вкуснейших десертов. Скорей бы в отпуск на поиски причудливых ракушек на пляже и на «охоту» за сладостями с корицей и шоколадным мороженым.
Браслет SL, жемчуг (заказать)
Золотая подвеска с фианитами и жемчугом
Это украшение не вышло бы таким необыкновенным, если бы не оригинальный цветочный фон: жемчужина распускается не в морской раковине, а в сердцевине цветочного бутона.
Подвеска «ПримаЭксклюзив», розовое золото, жемчуг, фианит (заказать)
Серебряные серьги с фианитами и жемчугом
Кажется, мы нашли то самое роскошное украшение для летних платьев и сарафанов в пол — для вечеринок всех мастей и музыкальных направлений, в парках, на открытых террасах и у бассейнов.
Серьги SL, серебро, жемчуг, фианиты (заказать)
Кольцо с жемчугом
Раздумываете о помолвке летом? Мы подыскали для вас украшение к романтическому поводу с непревзойденным дизайном вне времени. Мама, подружки и коллеги будут пребывать в восторге!
Помолвочное кольцо «Калина золотая», розовое золото, жемчуг, фианиты (заказать)
Подвеска с жемчугом
Подвеска со знаками зодиака — прекрасная опция для подарка тому, кому вы симпатизируете, а жемчуг добавляет этому украшению еще и толику персонального обаяния.
Подвеска Sokolov, серебро, жемчуг (заказать)
Серебряная серьга с фианитами и жемчугом
Аксессуар со своим индивидуальным характером для истинных минималистов, а также для тех, кто носит больше сережек на крыльях ушей, чем на мочках.
Серьга SL, серебро, жемчуг, фианиты (заказать)
Серебряный браслет с фианитами и жемчугом
Соберите из С-образных браслетов маленькую коллекцию на запястье в количестве 3–4 штук, тем более что цена позволяет, а изящество исполнения уж точно не даст ощущения, что вы переборщили с украшениями.
Браслет SL, серебро, жемчуг, фианиты (заказать)
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