Украшения со знаками зодиака

Астрологические знания насчитывают тысячи лет, и даже сейчас, во времена компьютерных технологий и быстрого передвижения по миру, мы не забываем временами проконсультироваться с гороскопом или хотя бы иногда переводить взгляд на ночное небо в поисках «нашего» созвездия. А как вам идея представить свой символ в золоте с гранатами или бриллиантами? Или же вам ближе деликатные и тонкие в исполнении украшения в качестве талисманов? Среди украшений со знаками зодиака есть и те и другие, на любой вкус. Предлагаем вам познакомиться с подборкой из 12 астрологических символов, начиная с Рака, ведь сейчас и до 22 июля над нами главенствует именно этот знак зодиака.

Серебряная подвеска «Рак»

Символ Рака напоминает две запятые вместе или знак инь-ян, в котором две противоположности гармонично дополняют друг друга.

Подвеска SL, серебро, фианиты (заказать)

Серебряная подвеска «Лев»

Наша подсказка дизайнерам, чтобы угодить львам нужны крупные украшения с фигурой самого животного — символа этого знака зодиака. Но и такая нежная подвеска должна удовлетворить их Величества

Подвеска Okami, серебро, фианиты (заказать)

Подвеска с фианитом «Дева»

Романтичный образ полуобнаженной богини — одна из символичных трактовок знака зодиака Девы. Нам, девушкам, такие неземные ассоциации определенно нравятся.

Подвеска «Русское золото», розовое золото, фианит (заказать)

Шейное украшение «Весы»

Обозначение этого знака зодиака знакомо всем нам с детства, но, возможно, для вас будет сюрпризом, что созвездие Весов на небе эти самые настоящие весы не очень-то и напоминает.

Подвеска Okami, серебро, фианиты (заказать)

Брошь со скорпионом

Для Скорпионов мы подготовили более чем роскошное украшение: этот знак зодиака получил шикарное воплощение в золоте с гранатами и родолитами.

Брошь Sokolov, розовое золото, гранат, родолиты, фианиты (заказать)

Золотое кольцо с фианитами и стрелами

Символ Стрельца вы всегда узнаете из тысячи. Его олицетворяет стрела — между прочим, популярный элемент в дизайне С-образных колец.

Кольцо «Топаз», розовое золото, фианиты (заказать)

Колье «Козерог»

Созвездие Козерога имеет красивую форму рыбацкой лодки, которая плывет по воде, хотя сам по себе Козерог — знак не водный, а земной.

Колье «Адамант», серебро, фианиты (заказать)

Колье «Водолей»

Элегантные и такие простые на вид украшения с обозначениями знака зодиака покоряют именно своим изяществом, ведь это не просто еще одно украшение, а ваша эмблема судьбы.

Колье «Адамант», серебро, фианиты (заказать)

Золотое кольцо с бриллиантами в форме рыбы

Родившиеся под знаком Рыб всегда найдут себе предостаточно красивых символов в ювелирных коллекциях. Например, от такого роскошного кольца мы не отказались бы, даже не будучи Рыбами по зодиаку.

Кольцо SL, белое золото, бриллианты (заказать)

Серебряная подвеска с фианитами «Овен»

Овен — первый знак в списке зодиака и главный в триаде Огня — изображается в виде рогов. Подвеску с символом Овна вы можете носить как на цепочке, так и в наборном браслете.

Подвеска-брелок SL, серебро, фианиты (заказать)

Серебряная подвеска «Телец»

Воля, упорство в преодолении испытаний — все это присуще астрологическому характеру Тельца. Такой подарок с соответствующим знаку пожеланием будет приятным и позитивным жестом, чтобы приободрить человека в трудную минуту.

Подвеска SL, серебро, фианиты (заказать)

Серебряная подвеска с фианитами «Близнецы»

Близнецы всегда изображаются двойственными или зеркальными символами, которые не так просто разгадать тем, кто не в курсе, как же выглядит эмблема этого знака зодиака.

Подвеска SL, серебро, фианиты (заказать)

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