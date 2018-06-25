12 вещей, которые должны быть у каждого мужчины

Оглянитесь вокруг себя и посмотрите, какие вещи вас окружают. Если это куча хлама разной стоимости — имеет смысл посмотреть на вопрос более внимательно. Чем раньше вы освободите пространство от мусора, тем быстрее сосредоточитесь на том, что действительно важно. Вам нужны только полезные, качественные вещи, которые прослужат верой и правдой не один сезон. Таких вещей найдется минимум 12. Вот на что стоит обрадить внимание, чтобы наслаждаться качеством долгие годы. Классные кухонные ножи

Брутальные бородатые мужчины знают, что ножи должны быть острыми. Без острого ножа не приготовишь нормально мясо и не соблазнишь девушку роскошным ужином. Немецкая плита

«Если у вас плохая плита, у вас плохая жизнь», — так говорит шеф-повар парижского ресторана «Нёйи-сюр-Сен» Жан Леблэ. В чем-то он прав. Но, если французы хорошие повара, то немцы хорошие инженеры. Комплексная пароварка

Пусть живет долго и счастливо тот человек, который придумал пароварку. Это волшебный горшочек, который варит и варит. Набросали туда всего, включили таймер и ждете, пока будет готов шикарный ужин, который прибавит правильной массы. Блендер

Это почти такое же волшебное изобретение, как и пароварка. Экономит кучу времени, сил и нервов. Если есть хороший нож, пароварка и блендер, то жена не нужна в принципе. Рюкзак

Вам обязательно нужен надежный, крепкий рюкзак известной фирмы. Не надо покупать брендовую кожу, купите классику. Такая вещь прослужит долго и выручит не один раз. И не слушайте тех, кто говорит, что с рюкзаками ходят только школьники. С рюкзаками ходят все! Кожаный ремень

Хороший кожаный ремень — это залог того, что ваши джинсы всегда будут на своем месте, что для мужчины очень важно. Лучше покупать шедевры итальянских и скандинавских мастеров. Качественный ремень прослужит своему владельцу не менее десяти лет. Кожаные перчатки

Все помнят ловких убийц в мягких кожаных перчатках, которые присутствуют в каждом приличном голливудском фильме? Крутые парни? Особенно британцы! Так вот, качественные перчатки из хорошо выдубленной кожи прослужат вам лет десять. Представьте, вам не придется беспокоиться о перчатках десять лет! Ботинки

Лондонские сапожники дают на свои ботинки пожизненную гарантию. Те же Кларксы, которые даже в очень потрепанном виде божественно выглядят. Вы покупаете ботинки и носите их 15 лет. И ботинки эти подходят под все, ибо мода нынче очень демократична и благосклонна ко всем, и к бизнесменам из офиса и к фрилансерам, которые устраивают себе офис в ближайшем кафе. Спортивная сумка

Ваша спортивная сумка — это самый лучший сейф. Главное периодически менять содержимое на свежее. И не носить большие суммы денег наличностью. Чугунная сковородка

Мы чуть не забыли про старые добрые чугунные сковородки. На них очень удобно жарить стейки с красным сухим вином, жгучим тайским соусом, да и просто с солью и перцем. И не надо сейчас морщиться и вспоминать о ЗОЖ. Все мы любим мясо, а на чугуне оно получается вкуснее. Часы

Часы — это серьезные расходы. Лучше покупать «швейцарцев». Вы потратите не меньше 60 000, но если разбросать эти деньги на все года, которые часы будут вам служить верой и правдой — получится очень экономно. Можно купить бюджетную модель, тот же Эпос или подобные ему. Это все равно будет лучше, чем десяток поддельных ролексов. Зимнее пальто

Мужчина в пальто, сшитом на заказ, всегда круче того, кто ходит в массмаркете. Найдите самого старого и самого дорогого портного в городе. Доверьтесь его опыту, купите ткань, которую он выберет, и носите самое лучшее пальто в своей жизни.