Что за ткань шамбре? 

Шамбре родом из Франции. Для производства этой ткани сначала использовали лён. Позднее основным сырьем для неё стал хлопок. Из шамбре шили рабочую униформу, преимущественно рубашки. Кстати, из-за цвета этих рубашек возникло название — «голубы воротнички».
Отличия шамбре от денима
Шамбре — легкая, но в то же время плотная хлопковая двухцветная ткань, с полотняным переплетением нитей светлого и темного цвета, как правило, синего или голубого. Причем этот цвет приглушенный, не насыщенный из-за чего ткань и готовое изделие выглядит потёртым, слегка состаренным. Этот эффект сбивает с толку и вы невольно можете перепутать лицевую сторону с изнаночной.
Собственно в этом и заключается главное отличие шамбре от более грубой джинсовой ткани, которая имеет саржевое переплетение и изготавливается из цветных нитей. И, чтобы джинсы, например, выглядели состаренными, их подвергают специальной обработке.
В зависимости от технологий производства и предназначения ткани, шамбре, как и джинсовая ткань, может быть более легкой или более тяжелой.
У шамбре почти всегда есть приятный, но не слишком выраженный блеск с лицевой стороны.
Свойства ткани
Прежде всего, шамбре ценят за натуральность и практичность.
Ткань совершенно не прихотлива в уходе.
Шамбре плотная, но при этом лёгкая ткань, потому с раскроем и шитьём из неё у вас не возникнет никаких проблем.
Мода на шамбре
Сегодня шамбре, можно сказать, переживает свое второе рождение. Этот материал настолько хорошо зарекомендовал себя, что уже не нуждается в особом представлении. Благодаря своим исключительным свойствам эта ткань получила широкое распространение.
Конечно, из неё по-прежнему шьют рубашки, только уже не в качестве рабочей униформы, хотя стиль выдерживается, и присутствуют традиционные накладные карманы.
Шамбре — идеальная ткань для лета. Поэтому из неё можно шить и сарафаны, и шорты и блузки всевозможных фасонов.
Готовые изделия из шамбре обладают особым, немного винтажным шармом.
Фото: propercloth.com