Как подобрать правильный каблук

Существуют разные теории о том, как следует подбирать оптимальную высоту каблука в зависимости от особенностей стопы. На медицинских и специализированных обувных форумах встречаются советы о том, что идеальный параметр составляет от 2 до 4 см. Такой стандарт и вправду удобнее всего, даже если это тончайшая острая «шпилька».

Но столь скромное значение устраивает далеко не всех модниц. Плюс, стоит учитывать и рост: если девушка невысокая, но предпочитает высокие модели, то при ходьбе сместится центр тяжести, что будет крайне неудобно. Всем девушкам, у кого рост ниже среднего, рекомендуют выбирать оптимальную длину не больше 8 см независимо от анатомии конечностей.

Особенности стопы и высота каблука

Есть нехитрые рекомендации, которые помогут выбрать подходящий вариант. Необходимо сесть, одну ногу вытянуть перед собой, но не оттягивать пальцы слишком далеко, пусть конечность будет расслабленной. После этого нужно замерить расстояние между подушечкой и пяткой, это и будет оптимальная высота с учетом анатомических особенностей конкретного человека. Другие нюансы выбора:

Если каблук более 5 см, то рекомендуется брать обувь на половину или на один размер больше, поскольку приподнятая пятка усиливает нагрузку на пальцы, особенно на большой. Он под действием нажима пятки интенсивнее подается вперед, поэтому нельзя допускать, чтобы он упирался в носок обуви, это некомфортно для пальцев. А вот если высота до 5 см, то можно брать обувь строго по размеру.

У некоторых девушек и женщин крутой подъем стопы, так называемый «балетный». На плоской подошве или с небольшим подъемом ходить будет не слишком удобно, поэтому специалисты рекомендуют выбирать средний каблук, который, однако, не превышает 8-9 сантиметров.

Если свод, напротив, занижен, близок к плоскому, то стоит отдать предпочтение низким (плоским) или средним вариантам и желательно не «шпилькам», а с более широким и устойчивым основанием.

Стоит выбирать натуральные материалы (кожа) или искусственные, но эластичные, которые подстраиваются под индивидуальные формы стопы каждого человека.

Независимо от особенностей конечностей для выхода в свет и для торжественных случаев можно выбрать завышенные модели с высотой каблуков до 12 см, но пусть такая обувь будет действительно эксклюзивной, для особых торжеств. При любом своде стопы высота свыше 9-10 см создает неестественную нагрузку на коленный сустав, растягивает икроножные мышцы, а при регулярном ношении приводит к артриту, поэтому независимо от анатомических особенностей нельзя носить высокие каблуки каждый день. А если так уж хочется визуально увеличить рост, можно выбрать туфли с совмещением каблука и платформы.

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