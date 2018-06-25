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Ювелирный бренд SOKOLOV прокомментировал информацию об обысках
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Ювелирный бренд SOKOLOV прокомментировал информацию об обысках 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Представители известного ювелирного бренда SOKOLOV прокомментировали KOSTROMA.TODAY информацию о том, что на одной из производственных площадок бренда в поселке Красное прошли обыски и выемка документов.
Напомним, о визите СОБРа и следователей в поселок говорят уже полторы недели.
«Следственные мероприятия проводились на площадке одной из производственных компаний, но при этом касались не самого производителя, а одного из поставщиков», — говорится в сообщении компании SOKOLOV, поступившем в редакцию.
Бренд Sokolov был основан в Костромской области 1993 г. Производственные площади предприятия занимают 10 тыс. метров.
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