Ювелирный бренд SOKOLOV прокомментировал информацию об обысках

Представители известного ювелирного бренда SOKOLOV прокомментировали KOSTROMA.TODAY информацию о том, что на одной из производственных площадок бренда в поселке Красное прошли обыски и выемка документов.

Напомним, о визите СОБРа и следователей в поселок говорят уже полторы недели.

«Следственные мероприятия проводились на площадке одной из производственных компаний, но при этом касались не самого производителя, а одного из поставщиков», — говорится в сообщении компании SOKOLOV, поступившем в редакцию.

Бренд Sokolov был основан в Костромской области 1993 г. Производственные площади предприятия занимают 10 тыс. метров.