Посиневшая на корпоративе женщина взыскала компенсацию

В Оренбургской области более 25 000 руб. отсудила у магазина покупательница, у которой изменился цвет кожи после того, как она надела на корпоратив приобретенное платье.

Жительница Оренбурга в ноябре 2017 года приобрела в торговом центре синее велюровое платье за 9760 руб. Сходив в обновке на корпоративную вечеринку, женщина обнаружила, что ее тело окрасилось от платья в синий цвет. Покупательница обратилась к продавцу с претензией о возврате денег, указав, что изделие оказалось ненадлежащего качества. Но ей было отказано — продавец сослался на то, что ярлык товара нарушен, на подкладке видны заломы, присутствует запах, предположительно, стирального порошка.

Женщина подала иск в суд. Экспертиза показала, что купленное платье имеет скрытый производственный дефект материала изделия, проявившийся во время эксплуатации — неустойчивость окраски к сухому и мокрому трению. Причиной дефекта является нарушение технологии отделки трикотажного полотна. Кроме того, на платье отсутствует маркировка способов ухода за изделием, что, согласно ГОСТ, является недопустимым.

Решением мирового судьи договор купли-продажи платья был расторгнут. Суд взыскал с продавца, индивидуального предпринимателя, стоимость платья в 9 760 руб., компенсацию морального вреда в 700 рублей, неустойку за нарушение срока удовлетворения требований потребителя в 3123,20 руб., штраф в 6791,60 руб, расходы на проведение экспертизы в 5029,68 руб. Всего покупательница получит 25 404,48 руб. Платье она обязана вернуть продавцу. Предприниматель подал апелляцию на это решение, однако Промышленный суд Оренбурга оставил жалобу без удовлетворения.