Составляем идеальный гардероб: правило пирамиды

Конечно, все мы настолько разные, что единого универсального рецепта безупречного и идеального гардероба не существует. Однако есть множество уравнений, в которых каждый может подставить свои переменные, чтобы получить на выходе результат, работающий именно для вас!

Одним из таких уравнений можно смело назвать «правило пирамиды», о котором мы и поговорим сегодня.

Что такое правило пирамиды?

Говоря проще, это четко выверенные пропорции для различных сегментов вашего гардероба. Схематически это выглядит следующим образом:

Каждый сегмент занимает строго выверенный процент от общего объема гардероба, поэтому вы легко можете оценить, есть ли в вашем случае перевесы в ту или иную сторону.

Базовый гардероб (а сейчас с этим термином знакомы практически все без исключения) — вещь универсальная и хорошо себя зарекомендовавшая. Вы можете углубиться в тему, почитав дополнительные статьи о базовом гардеробе, или же просто ограничиться общим пониманием того, что в эти 35% войдут самые универсальные вещи, например, черные брюки, классические джинсы, топы нейтральных оттенков, маленькое черное платье, белая блузка, балетки и так далее.

20% от вашего гардероба должна занимать «профессиональная» работа. Именно сюда отправятся строгие брючные костюмы, юбки-карандаши и все, что так или иначе является для вас «униформой» по долгу службы.

В эти 20% войдет все, что вы хотите носить в повседневности, будь то экстравагантный бомбер с вышивкой или рваные джинсы.

10% отводится для одежды на особый случай — вечерние платья и все праздничные комплекты отправятся именно в эту группу.

Еще 10% отведены для вещей, напрямую связанных с различными сезонами: пуховики и купальники, пляжные кимоно и меховые угги.

В финальные 5% включаются различные аксессуары: сумки, принтованные платки, обувь, не вписывающаяся в предыдущие сегменты.

Благодаря такой строгой сегментации, вы сможете наконец положить конец творящемуся на полках хаосу, даже если лично вам он кажется всего лишь творческим беспорядком!