Maison Margiela представили коллекцию весна/лето 2019

В Париже в рамках Недели мужской моды состоялся показ Maison Margiela, весна/лето 2019. Джон Гальяно , креативный директор модного Дома, представил свою первую мужскую коллекцию Maison Margiela Artisanal, по статусу приравненную к haute couture. Над сет-дизайном работал американский художник Тони Мателли

Накануне шоу в iTunes и на Spotify вышел первый выпуск из серии подкастов «The Memory of… With John Galliano», в котором дизайнер рассказал о том, как он готовился к показу и почему вообще решил заниматься мужским направлением Maison Margiela.

«Это высшая форма портновского искусства, но только для мужчин… Я надеюсь, она определит новую чувственность, новую сексуальность. Наблюдая за тем, как молодое поколение интерпретирует дресс-код black tie, невозможно не увидеть, какие сейсмические изменения произошли в последние несколько лет», — признался дизайнер, комментируя свою новую работу.

Изменение подхода к пониманию маскулинности и феминности Гальяно выразил с помощью 35 образов, каждый из которых можно легко представить как на девушках, так и на молодых людях. Узкие латексные скинни и комбинезоны, кожаные корсеты, шелковые кимоно, полупрозрачные рубашки и брюки, золотые ковбойские сапоги и ботфорты на высоких каблуках чередовались с жаккардовыми жакетами, двубортными пальто и шерстяными костюмами, скроенными по косой. Ранее эту технику использовал исключительно в женских коллекциях.