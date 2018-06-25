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Adidas и Palace показали лукбук новой коллаборации
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Adidas и Palace показали лукбук новой коллаборации 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Скейт-марка Palace представила лукбук новой коллаборации с Adidas. Автором снимков стал фотограф Аласдер МакЛеллан (он также снимал рекламную кампанию для Miu Miu, а J. W. Anderson сделали коллекцию с его работами). Снялись для лукбука известные скейтбордисты, среди которых Блонди МакКой и Люсьен Кларк. В коллаборацию Palace x Adidas вошли спортивные костюмы, поло, шорты, кепки, а также аксессуары — зонты и теннисные мячи в ограниченном количестве. Вещи, представленные в лукбуке, будут носить теннисисты, сотрудничающие с adidas, во время Уимблдона который открывается сегодня. Коллекция поступит в продажу 3 июля, купить ее можно будет на сайте Palace.
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