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Худшие образы недели: сова, динозавр и бабушкин торшер
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Худшие образы недели: сова, динозавр и бабушкин торшер 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
Роузи Хантингтон-Уайтли
Роузи выбрала довольно странный костюм для выхода в свет. Асимметричная блуза наводит на мысль, что модель не разобралась, как правильно застегивать рубашку, а белые кружева на брюках отсылают к началу нулевых, когда мы только начинали сочетать несочетаемые детали.
Юлия Началова
Еще одна модница из прошлого. Ну ладно костюм, но такие босоножки вместе с широкими брюками выглядят несуразно. А черные бусы и вовсе делают певицу похожей на старомодную тетеньку в возрасте.
Кейт Бланшетт
На кого похожа актриса в этом наряде? То ли на страуса, то ли на сову… Наряд, который выбрала Кейт, выглядит чересчур «пернатым».
Зендая
Это платье сшито из коричневой кожи, которая похожа на ту, что используют для диванов в гостиной. Но главный минус этого платье заключается в том, что из-за объемной юбки девушка стала похожей на торшер.
Анна Михайловская
Может быть, Анна собралась на дискотеку для тех, кому за 60? Иначе зачем ей добавлять себе возраста? К тому же такие платья вышли из моды — прозрачные рукава в горошек и воротнички уже давно никто не носит.
Виктория Гилварг
Светская львица, видимо, решила, что в таком виде она точно не останется незамеченной. Еще бы, собрать в одном образе пять ярких цветов — как тут быть невидимкой?
Франсия Рэйса
В этом наряде с воланами американская актриса напоминает динозаврика. Стоило бы отказаться от воланов и сменить позу, тогда фото получилось бы отменным.
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