Носите желтый костюм, как Белла Хадид

Автор: Ксения Лапаткова

В прошедшую субботу, 23 июня, в Париже прошел дебютный показ Кима Джонса для Dior Homme. Среди гостей, конечно же, была и Белла Хадид . Она пришла на шоу в костюме-двойке лимонного цвета и массивных золотых украшениях. Когда модели начали выходить на подиум, всем сразу стало понятно, кто приложил руку к этому наряду.

Как оказалось, молодой дизайнер решил одеть Беллу Хадид, Наоми Кэмпбелл Кейт Мосс в вещи из своей новой мужской коллекции. Безусловно, все трое выглядели просто потрясающе.

Поэтому берем пример с Беллы, которая показывает, что можно выглядеть безумно стильно и сексуально даже в мужском костюме.

Белла ХадидБелла Хадид