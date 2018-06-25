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Носите желтый костюм, как Белла Хадид
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Носите желтый костюм, как Белла Хадид 

FashionTime 2 часа назад
Фото: FashionTime
Автор: Ксения Лапаткова
В прошедшую субботу, 23 июня, в Париже прошел дебютный показ Кима Джонса для Dior Homme. Среди гостей, конечно же, была и Белла Хадид. Она пришла на шоу в костюме-двойке лимонного цвета и массивных золотых украшениях. Когда модели начали выходить на подиум, всем сразу стало понятно, кто приложил руку к этому наряду.
Как оказалось, молодой дизайнер решил одеть Беллу Хадид, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс в вещи из своей новой мужской коллекции. Безусловно, все трое выглядели просто потрясающе.
Поэтому берем пример с Беллы, которая показывает, что можно выглядеть безумно стильно и сексуально даже в мужском костюме.
Белла ХадидБелла Хадид
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