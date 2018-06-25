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3 образа на новую рабочую неделю, когда наконец-то жара
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3 образа на новую рабочую неделю, когда наконец-то жара 

SNCmedia.ru 1 час назад
Вторник
Натуральные цвета, плетеные аксессуары и дышащие ткани (лен, хлопок) как нельзя лучше подойдут для городских модниц. К комплекту из юбки длины миди и укороченного топа в минималистичном стиле подойдут модные круглые очки, а также стильные украшения: асимметричные серьги, будто от двух разных комплектов, а также элегантное колье. И не бойтесь смешивать различные материалы: серебро и золото уже давно живут в гармонии друг с другом.
Четверг
Всем везунчикаv, которые в первый месяц лета уже успели укатить куда-нибудь отдыхать, мы собрали комплект с купальником. Для прогулок по городу или вдоль моря подойдет платье с летним принтом, под которое мы и предлагаем надеть купальник, чтобы не пришлось внезапно практиковать skinny dip (купание голышом). Ну, это, конечно, на ваше усмотрение.
Пятница
И самый непринужденный лук, который можно надеть в пятницу, чтобы она чувствовалась, как суббота: розовая юбка мини из денима, футболка с изображением болельщицы (конечно, тема футбола все еще актуальна), а также крутые кеды из новой коллаборации Converse и Майли Сайрус и самые летние очки с цветными линзами.
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Женский форум
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