3 образа на новую рабочую неделю, когда наконец-то жара

Вторник

Натуральные цвета, плетеные аксессуары и дышащие ткани (лен, хлопок) как нельзя лучше подойдут для городских модниц. К комплекту из юбки длины миди и укороченного топа в минималистичном стиле подойдут модные круглые очки, а также стильные украшения: асимметричные серьги, будто от двух разных комплектов, а также элегантное колье. И не бойтесь смешивать различные материалы: серебро и золото уже давно живут в гармонии друг с другом.

Четверг

Всем везунчикаv, которые в первый месяц лета уже успели укатить куда-нибудь отдыхать, мы собрали комплект с купальником. Для прогулок по городу или вдоль моря подойдет платье с летним принтом, под которое мы и предлагаем надеть купальник, чтобы не пришлось внезапно практиковать skinny dip (купание голышом). Ну, это, конечно, на ваше усмотрение.

Пятница