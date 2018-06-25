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Хамство Стефано Габбаны обернулось крахом для бизнеса
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Хамство Стефано Габбаны обернулось крахом для бизнеса 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Оскорбительные высказывания дизайнера Стефано Габбаны в соцсетях принесли ущерб репутации бренда Dolce & Gabbana. Об этом сообщает Page Six.
Модные стилисты, одевающие знаменитостей, один за другим отказываются от сотрудничества с итальянским модным домом.
«Я отреагировала негативно. На моих вешалках уже были приготовлены наряды Dolce & Gabbana, но я решила: нет, эти придется отложить. Все это подлость», — рассказала одна из самых востребованных стилистов в мире шоу-бизнеса Карла Уэлч, подбиравшая сценическую одежду для Джастина Бибера, Лорд и Пинк.
Другой прославленный стилист Джейсон Болден заявил, что неоднозначные комментарии Стефано Габбаны сделали его персоной нон грата для звездных клиентов. «Одежда Dolce & Gabbana всю жизнь висела на моих вешалках. Их силуэты потрясающие, их хотят все. Но мои девочки от них отказались. С этим покончено», — сказал он.
Ранее в июне Стефано Габбана оскорбил американскую актрису и певицу Селену Гомес в Instagram. В аккаунте The Catwalk Italia, публикующем фотографии лучших нарядов знаменитостей, появился коллаж из пяти снимков Селены Гомес в красных платьях. «È proprio brutta!» («Она такая уродина!») — написал Габбана в комментариях. Затем он согласился с пользователем, назвавшим певицу померанским шпицем.
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