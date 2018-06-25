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Модные тренды: 14 вещей с фруктово-ягодным принтом, без которых лето не лето
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Модные тренды: 14 вещей с фруктово-ягодным принтом, без которых лето не лето 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Лето то время, когда можно экспериментировать со своим внешним видом сколь душе пожелается. Пробовать разные прически, делать маникюр, который захотят за вами повторить, носить вещи ярких цветов, с разными принтами, дай только волю своей фантазии. Модные тренды: 14 вещей с фруктово-ягодным принтом, без которых лето не летоИ пока лето в самом разгаре, и мысли о зиме отгоняются всеми возможными способами, самое время побаловать себя легкомысленными, веселыми, яркими нарядами и быть может даже немного вернуться в детство.
Мы писали ранее о платьях с цветочным принтом, и о вещах в горошек, а сегодня мы решили обратить ваше внимание на вещи с фруктово-ягодными принтами. Этот тренд был на пике в прошлом году, и предполагалось, как это бывает обычно, что в этом году он более не будет востребован, но это не так. Как и ранее, веселые ягодные принты манят к себе, и если с утра настроение не очень, платье в вишенку, или носки в клубнику, сработают на все 100%. Платье
ASOS MIU MIU LOVE MOSCHINO RALPH LAUREN FOR LOVE & LEMONS ASOS Юбка ESSENTIEL ANTWERP Блузка PARKER RAILS THE KOOPLES Сумка LOUIS VUITTON VINTAGE MIU MIU Купальник ONIA Носки HAPPY SOCKS Читайте также: 5 модных стилей, которые будут актуальны во все времена Модные тенденции: Браслеты, которые покорят ваше сердце
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