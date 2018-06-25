Модные тренды: 14 вещей с фруктово-ягодным принтом, без которых лето не лето

Лето то время, когда можно экспериментировать со своим внешним видом сколь душе пожелается. Пробовать разные прически, делать маникюр, который захотят за вами повторить, носить вещи ярких цветов, с разными принтами, дай только волю своей фантазии. Модные тренды: 14 вещей с фруктово-ягодным принтом, без которых лето не летоИ пока лето в самом разгаре, и мысли о зиме отгоняются всеми возможными способами, самое время побаловать себя легкомысленными, веселыми, яркими нарядами и быть может даже немного вернуться в детство.

Мы писали ранее о платьях с цветочным принтом, и о вещах в горошек, а сегодня мы решили обратить ваше внимание на вещи с фруктово-ягодными принтами. Этот тренд был на пике в прошлом году, и предполагалось, как это бывает обычно, что в этом году он более не будет востребован, но это не так. Как и ранее, веселые ягодные принты манят к себе, и если с утра настроение не очень, платье в вишенку, или носки в клубнику, сработают на все 100%. Платье