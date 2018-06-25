«Трусы шерстяные?»: Александра Гозиас выбрала необычный купальник

Даже на отдыхе бывшая звезда Дома-2 Александра Гозиас не отлынивает от бесчисленных фотосессий. На этот раз она устроила пляжную съемку топлес, но грудь Александры взволновала поклонников гораздо меньше, чем необычные вязаные трусы от купальника.

Александра Гозиас известна своим эпатажным поведением. Она запросто хамит даже собственным поклонникам, относясь к ним с высокомерием. В свою очередь, Инстаграм-подписчики девушки отвечают ей тем же, зачастую критикуя даже совершенно нормальные публикации. На этот раз под прицел попало бикини девушки, точнее его нижняя часть. Вместо привычных материалов Гозиас предпочла вязаный купальник, который, хотя и вполне соответствует моде и даже не является новинкой на рынке, многим пришелся не по вкусу. А белый цвет и вовсе сделал его схожим с подгузником, по мнению подписчиков Гозиас.

Александра нередеко фотографируется в минимуме одежды, и этот самый минимум всегда подвергается активному обсуждению не меньше, чем сам факт таких фотосессий. При этом подписчики Гозиас всегда стараются задеть ее, всячески насмехаясь над неудачными образами. Так было и в этот раз: «Трусы шерстяные, но лифа нет» «Что за памперс опять?» «Не жарковато ли в вязаных труселях?» «Бабушкины трусы!» «Вот сразу видно — трусы своими руками связала» «Молодец, море морем, а в вязаных трусах потеплее…» При этом еще в прошлом году вязаные купальники были одним из значительных трендов пляжной моды, да и этим летом еще не слишком устарели. Многие девушки по-прежнему отдают предпочтение этому не самому практичному материалу. Но, возможно, Александра надела его лишь ради очередного полуобнаженного фото?

Александра Гозиас и сама практически открыто признается, что считает одним из главных своих достоинств большую грудь, созданную стараниями пластических хирургов. Недавно она подверглась насмешкам из-за того, что неловко совместила фотографию топлес и цитату, намекающую, что за свою «харизму» девушка также благодарна удачной операции.