3 летних белых пиджака до 3000 рублей, как у Тины Канделаки 

@tina_kandelaki3 летних белых пиджака до 3000 рублей, как у Тины КанделакиБелый пиджак — это базовая вещь летнего гардероба. Его можно использовать в деловом стиле вместе с классическими брюками и юбкой-карандаш. Или создать образ в стиле casual. Для этого нужно только надеть джинсы и топ на тонких бретельках — и твой выход готов. Но особый шик — сочетание белого пиджака с платьем-футляром или шелковым платьем-комбинацией. Дополни такой комплект босоножками на шпильке, небольшим клатчем и тонким поясом. Если тебе понравилось, как выглядит Тина Канделаки (42) на фото, но ты не готова тратить всю зарплату на одну вещь, взгляни на нашу подборку. Мы подобрали для тебя три бюджетных аналога пиджака, как у известной телеведущей, но по приемлемым ценам.
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