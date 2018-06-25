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«Колхоз не отмыть»: на Собчак набросились из-за ее нового образа
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«Колхоз не отмыть»: на Собчак набросились из-за ее нового образа 

Пятый канал 50 минут назад
Фото: Пятый канал
Известная политик и журналист Ксения Собчак вызвала бурю критики в свой адрес, опубликовав в Instagram фотографию в ярко-зеленом платье.
— Красота — это внутреннее ощущение, но без того, чтобы тебя немножко «намылили» и «причесали» тоже никак:) — подписала снимок Собчак.
Однако подписчики посчитали, что Ксении Анатольевне образ, мягко говоря, не идет.
— Колхоз не отмыть.
— Наконец-то помыли во всех местах. Надеюсь пойдет на пользу. А то мозги совсем захирели.
— Ужас. На кухне посуду мыть. Платье отвратительное.
— Коня ничем не украсить)), тут не брендовая одежда, не бриллианты и не счет в банке не помогут. Как была страшной, а с возрастом еще страшнее становится, — написали злобные комментаторы.
Впрочем нашлись и те, кому образ светской львицы пришелся по душе.
— Очень красиво намылили и причесали))) девушка-весна! — заключил один из подписчиков.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что растолстевшая Собчак рассказала, как люди начнут умирать в 40 лет.
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