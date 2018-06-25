В Италии за покупку подделок будут штрафовать на €7 000

Нововведения стали ответом на отчет торговой ассоциации Conferscenti, опубликованный в апреле 2018 года. По оценкам этой организации, торговый оборот нелегально выпущенной продукции в секторе туризма достигает €22 млрд И государство ежегодно теряет на этом €11,5 млрд из-за отсутствия налоговых поступлений, пишет The Local. Поддельные сумки, одежда и обувь, торговый оборот по которым ежегодно составляет €3,3 млрд, будут находиться под особым вниманием властей. Согласно новому закону, нелегальных торговцев будут штрафовать на €15 000, а покупателей такой продукции — на €7 000.

По данным итальянских СМИ, с 2017 года итальянскими силами правопорядка было изъято более 500 000 подделок обуви, сумок, одежды и аксессуаров. Более 10 000 человек были задержаны. Новая директива, которая, как ожидается, вступит в силу с конца июня 2018 года, будет распространяться не только на пляжные территории, но и на крупнейшие центры контрафактной продукции, такие как Неаполь и Прато. Кстати, недавно были названы самые чистые пляжи Италии.