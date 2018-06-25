В образе: повторяем лучшие луки Беллы Хадид

Яркий костюм

Беллу Хадид можно считать настоящей королевой костюмов: девушка знает толк в правильном смокинге для официального мероприятия, а вне мероприятий ее можно частенько поймать в брючном костюме с мужского плеча в клетку. Но от этого ярко-желтого костюма мы в полном восторге, даже ее сестра Джиджи написал в instagram, что это ее любимый выход Беллы.

Корсет Мы тут недавно рассказывали, как круто носить корсеты с повседневными нарядами. А Белла так уже давно делает. Почему бы не разнообразить свой гардероб такой интересной деталью? Учимся у лучших, так сказать.

Комплект с шортами

Еще один абсолютный хит весенне-летнего сезона — костюм с шортами — Белла выгуливает в Париже. К нему модель подобрала белую футболку с рисунком, яркую сумку Prada и белые кеды. Ну, а без маленьких очков Беллу вообще не увидишь.

Джинсовая юбка

Джинсовые мини младшая Хадид просто обожает. Носит она их с боди и кроп-топами. А дополнить образ ей помогают белые ботильоны-носки и маленькая сумка.

Брюки с камуфляжным принтом

Камуфляжный принт сейчас очень актуален, и все модницы и it-girls демонстрируют интересные идеи, как добавить его в повседневные луки. Белла, например, выбрала свободные брюки с такой расцветкой и носит их с укороченным черным топом, кожаной косухой и босоножками на каблуке — получается такая гармония различных стилей. Выглядит очень сексуально. Пробуем!